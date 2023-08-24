Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 августа 2023 6:41

Во Владимирской области избирательные участки назовут в честь героев войны

Такое предложение областному Избиркому сделали представители молодежной думы региона
Алексей КОТМЫШЕВ
Вадим Минаев

Вадим Минаев

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщил председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев, на днях было принято решение назвать ряд избирательных участков на территории региона именами героев Великой Отечественной войны.

Внесли это предложение члены молодежной думы региона, и Избирком откликнулся, а муниципалитеты и участковые избирательные комиссии смогли быстро организовать все необходимое.

«Во Владимире участок будет посвящен «голосу Победы» - диктору Левитану. В Ковровском районе участок будет носить имя выдающегося оружейника, изобретателя Шпагина. В Вязниковском районе его посвятят памяти поэта-песенника Фатьянова», - рассказал Вадим Минаев.

В общей сложности будет открыто два десятка именных избирательных участков, где люди смогут не только проголосовать, но и увидеть небольшую экспозицию, посвященною герою Великой Отечественной войны. Более подробную информацию Избирком Владимирской области обещает озвучить позже.