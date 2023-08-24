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НовостиОбщество24 августа 2023 6:10

Владимирцев приглашают на акцию "Ночь в кино"

Она пройдет 26 августа
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта Кинопоиск

фото с сайта Кинопоиск

26 августа Владимирский Киноцентр организует в регионе акцию «Ночь кино». На 56 площадках учреждений культуры покажут фильмы: «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник».

Главная площадка проведения акции в нашей области – «Щурово городище» в Суздале. Там с 17.30 до 19.30 будут работать интерактивные площадки.

В 20.00 зрителям покажут небольшой фильм о фильме. В Суздале снято более 80 советских и российских кинокартин. Самым ярким из них стал фильм «Женитьба Бальзаминова». Киноцентр снял фильм о том, как снималась «Женитьба Бальзаминова» в 1964 году. Консультантом и рассказчиком выступил автор книги «В главной роли Суздаль», краевед и журналист Юрий Белов.

«Ночь кино» завершится просмотром уникальной картины «Вызов», снятой в космосе, и одной из самых полюбившихся киноисторий 2023 года – «Чебурашка».

Вход – бесплатный.