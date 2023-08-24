Многодетные семьи Владимирской области смогут выбрать выплату или участок

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Губернатор Александр Авдеев внёс на рассмотрение Заксобрания области проект закона «О единовременной денежной выплате гражданам, имеющим трёх и более детей, на приобретение земельного участка и улучшение жилищных условий взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно».

В очереди на получение земельного участка в регионе находятся порядка 550 многодетных семей. При этом в области есть целый ряд муниципалитетов, в которых просто нет свободной земли, подходящей под все требования. Кроме того, даже при выделении бесплатной земли не все многодетные семьи располагают достаточными денежными средствами для строительства.

Многие российские субъекты – в первую очередь, те, где не хватает подходящей земли, уже ввели альтернативу в форме единовременной денежной выплаты.

«Во Владимирской области была проведена большая подготовительная работа, опрошены многодетные семьи, стоящие в очереди на землю. Более 40 процентов из них заявили, что воспользовались бы альтернативной выделению бесплатного участка мерой поддержки. Причём многие – купили бы на эти деньги именно землю под строительство дома или готовый дом с участком. Причём там, где хочется им, не обязательно в муниципалитете постоянного проживания. Главное в концепции нового законопроекта: большим семьям будет дана возможность улучшить свои жилищные условия по аналогии с материнским капиталом, это станет «земельным капиталом» для многодетных», – отметил губернатор.

Многодетные семьи смогут получать вместо земли единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. При этом сертификат будет иметь целевой характер. Деньги можно направить на: уплату первоначального взноса по ипотеке, покупку квартиры, оплату по договору участия в долевом строительстве; покупку земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; оплату на строительство жилого дома.

Законопроект должны рассмотреть на ближайшем заседании ЗС.