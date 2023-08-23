Во Владимире обвиняемый в отравлениях шаурмой отправлен под домашний арест

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 23 августа суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения 46-летнему жителю Московской области, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, именно из-за мяса, переработка которого производилась с грубыми нарушениями санитарных норм, произошли массовые отравления жителей Владимира шаурмой. По предварительным данным, в больницы обратились 107 человек, почти половину из которых госпитализировали. Поставщиком мяса и был тот самый житель Подмосковья.

Следователь просил отправить мужчину под стражу, однако суд, с учетом личности обвиняемого, избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком 2 месяца.

Расследование уголовного дела продолжается.