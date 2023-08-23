Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 14:04

В старых садах во Владимире проложат дорогу почти за 182 миллиона рублей

Сейчас городская администрация ищет подрядчика
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Дмитрия Наумова

фото со страницы Дмитрия Наумова

На портале Госзакупок появился тендер на строительство дороги через старые сады на перекрестке улицы Мира и Октябрьского проспекта. За дорогу городская администрация готова заплатить 181,6 миллиона рублей.

Подрядчику необходимо спроектировать примыкание будущей дороги к Лыбедской магистрали, Пушкарской улице и к будущему парку. Нужно предусмотреть освещение, тротуары и велодорожку вдоль дороги, ливневую канализацию, при технической возможности — парковки. Необходимо также переустроить канализацию, водопровод, кабельные линии.

Также подрядчик должен будет предоставить лесопатологическое заключение и подеревный план «при необходимости сноса зеленых насаждений».

Дорогу будут строить в два этапа - до конца августа 2025 года.