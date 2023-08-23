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НовостиОбщество23 августа 2023 13:34

На Владимирскую область надвигается гроза

Порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа по области ожидается гроза с дождем. При грозе усиление северо-западного ветра возможно до 15 метров в секунду.

Прогнозируется вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня на территории Владимирской области, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, в том числе аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев, подтоплением пониженных участков местности.