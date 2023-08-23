Со 2 сентября в Суздале появятся платные парковки на 850 машин

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со 2 сентября в Суздале появятся платные парковки, на которых можно будет поставить 850 машин, сообщает Зебра-ТВ.

600 мест оборудовано вдоль Красной площади, улиц Ленина, Васильевской, Виноградова, Энгельса, Пушкарской и 250 мест - на двух специальных площадках в районе Покровского монастыря и на улице Виноградова.

Из-за ремонта на улицах Виноградова и Васильевской 2 сентября в эксплуатацию будут введены только 500 парковочных мест. Остальные 100 мест откроют позже.

Один час стоянки в будни обойдется в 50 рублей, в выходные - 100 рублей.

На проектирование, закупку оборудования и знаков, строительно-монтажные работы и разработку программного обеспечения потратили 89 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета.