Во Владимире после массового отравления шаурмичные закрыли на три месяца

Шаурмичные закрыли на 80 - 90 суток. Фото регионального управления Роспотребнадзора

Стала известна судьба шаурмичных, в которых отравились 107 владимирцев. Суды вынесли решение об их временном закрытии.

Суд признал ИП Давудяна виновным в совершении административного правонарушения и назначил приостановление деятельности шаурмичных по адресам: ул. Тракторная, д, 48-а, а также проспект Строителей, д. 20 на 80 суток. Еще одну точку этого предпринимателя на ул. Верхняя Дуброва, д. 36-а закрыли на три месяца.

Виновным признали и ИП Рустамова. Его точку на ул. Чайковского, д. 27-а закрыли на 90 суток.

Напомним, что в заведениях нашли множество нарушений. В частности, там не соблюдались требования к санитарной обработке помещений, сырье приходило без документов, не соблюдалась технология приготовления готовых блюд. На отдельных предприятиях не было не было воды. У сотрудников не было специальной санитарной одежды и медицинских книжек, они не были осмотрены на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний.

Напомним, что Следком завел уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка в целях сбыта товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Подозреваемым стал поставщик некачественного мяса из Московской области.