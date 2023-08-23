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НовостиПроисшествия23 августа 2023 11:44

В Коврове задержаны участники незаконного религиозного общества

Во Владимирской области трое мужчин задержаны за участие в запрещенной организации
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: СУ СК России по Владимирской области

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и региональное Управление ФСБ, на днях заведены уголовные дела в отношении 71, 54 и 36-летних мужчин из Коврова, которые являлись членами религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России).

После того, как Верховный суд России запретил эту организацию, ее ковровское отделение уведомили о данном факте, но мужчины продолжили деятельность, в том числе организовывали тайные собрания и выступали на них, а также внедряли свою идеологию, признанную экстремистской, среди населения.

В ходе обысков у них дома изъяты электронные носители, книги и прочие вещи, которые предстоит изучить экспертам.

Уголовные дела расследуются по статье «Участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.