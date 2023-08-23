Во Владимире приступили к ремонту дороги на улице Тихонравова

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Во Владимире начался капитальный ремонт дороги проезжей части ул. Тихонравова. По этой, тупиковой пока дороге обеспечивается подъезд к 19 многоквартирным домам, почтовому отделению, заведению общественного питания, двум детским садам и Владимирскому филиалу Финансового университета при Правительстве РФ.

Ремонтные работы выполняет победитель торгов ООО «Владавтодор». Стоимость работ по контракту составляет 9,3 млн. руб. Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены до начала октября.

Дорожникам предстоит отремонтировать 0,4 км дороги площадью 4512 кв. м, а также 824 кв. м тротуара. Замене подлежат 480 м дорожного бортового камня и 223 м тротуарного. В настоящее время специалисты приступили к работам по ремонту тротуара.

Перед выполнением основного объема работ специалисты МУП «Владимирводоканал» проводят ремонт ливневой канализации. Им предстоит отремонтировать трубопровод протяженность 80 метров. На сегодняшний день более 40 метров уже отремонтировано.