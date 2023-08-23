Из Владимирской области в зону СВО отправилось еще больше 20 бойцов

фото регионального Правительства

22 августа из Владимирской области в учебные подразделения Минобороны на военную службу по контракту отправились 24 человека.

Проводить добровольцев пришли Губернатор Александр Авдеев, министр региональной безопасности Сергей Полузин, областной военный комиссар Юрий Гусаров, глава города Коврова Елена Фомина, ветеран Министерства обороны, генерал-лейтенант Геннадий Сынков, священнослужители, волонтёры, общественники и, конечно, их родные и близкие.

Свои напутствия сказали военный комиссар, офицеры и ветераны боевых действий, артисты подготовили творческую программу для поднятия боевого духа, а представители духовенства благословили воинов.

«У меня многие друзья ушли на фронт, ну и я решил, что пора встать в строй, хоть и немолодой. Тем более имею хороший опыт – 9 лет служил по контракту в воздушно-десантных войсках. У меня принцип по жизни такой – защищать семью, родных, слабых и всех, кто попадает в беду. Ребята, не бойтесь! Мы победим, ведь мы всегда побеждали», – уверен доброволец Иван из Костерёво.