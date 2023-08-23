Жительницу Александрова отправят в колонию за то, что она пырнула сожителя ножом

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Жительница Александровского района признана виновной в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасном для жизни"

Судом установлено, что в мае текущего года в Александрове сожители, будучи пьяными, поссорились. После чего мужчина избил женщину. После случившегося «жертва» решила отомстить сожителю и ударила его ножом в живот, плечо и лопатку, причинив тем самым тяжкий вред здоровью, сообщает Александровский городской суд.

По решению суда женщина отравится в исправительную колонию общего режима на 3 года 4 месяца.

При назначении наказания судом учтены признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, вызванное имеющимися заболеваниями, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, судом учел, что поводом для совершения преступления явилось поведение самого потерпевшего.

Приговор в законную силу не вступил.