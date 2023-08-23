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НовостиОбщество23 августа 2023 9:50

Во Владимирской области открыли три спортивные площадки

Они появились во Владимире и Лакинске
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

22 августа во Владимире и Лакинске были открыты многофункциональные спортивные площадки.

«В этом году Владимирская область активно включилась в реализацию проекта «Газпром – детям». Три спортплощадки появилось во Владимире, по одной – в Коврове, Муроме и половине районов региона. Это отличное дополнение к тем спортплощадкам, которые мы строим в рамках государственных программ», – отметил Александр Авдеев.

Площадки пропускной способностью 120 человек в день смонтированы на основе хоккейного корта со специализированным спортивным покрытием. Общая площадь каждого объекта – более 1000 кв. м. Они включают в себя поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Зимой площадки можно использовать для хоккейных тренировок и катания на коньках. Новые спортивные объекты оснащены баскетбольными стойками, футбольными и хоккейными воротами, а также защитными сетками и современной системой освещения.

Во Владимире многофункциональные площадки построены рядом с школой №13 и в микрорайоне Лунёво. В Лакинске – в активно развивающейся общественной зоне.