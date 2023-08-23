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НовостиПроисшествия23 августа 2023 9:27

В Селивановском районе полицейский и его знакомый украли и вывезли рельсы

Во Владимирской области страж порядка и житель Мурома обвиняются в краже рельсов на 400 тысяч рублей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает областная прокуратура, на днях надзорное ведомство Селивановского района утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, летом 2022 года сотрудник местного отдела полиции и его знакомый из Мурома договорились украсть рельсы с подъездных путей.

Муромлянин обязан был найти рабочих для демонтажа и организовать перевозку металла в пункт приема, а полицейский обеспечивал беспрепятственный провоз.

Во время перевозки инспектор отдела ГИБДД по Селивановскому району остановил машину на трассе, но ехавший в грузовике коллега убедил его, что рельсы перевозятся законно, и машину отпустили.

В итоге подельники сдали рельсы и получили 400 тысяч рублей, которые поделили и потратили. В скором времени уголовное дело рассмотрит Селивановский районный суд.