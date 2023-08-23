Владимирские врачи нашли у ребенка опухоль спинного мозга

фото со страницы ОДКБ

Девочка 11 лет поступила в неврологическое отделение ОДКБ с жалобами на слабость, парестезии (онеменение) и боль в ногах.

Врачи неврологического отделения провели срочное МРТ- исследование грудного отдела пациентки. В результате они выявили объемное образование с компрессией спинного мозга.

Опухоли спинного мозга представляют собой разнообразную категорию редких новообразований, которые возникают из тканей внутри и вокруг позвоночного канала. Они часто имеют медленное начало и прогрессирование признаков и симптомов, которые могут включать боль в спине, слабость конечностей, сенсорные изменения.

Поначалу единственными симптомами могут быть боль или легкие сенсорные или двигательные нарушения. Неврологические проблемы становятся все более очевидными по мере того, как компрессия продолжается, что приводит к ухудшению состояния.

Уже через несколько дней ребенка отправили в институт Бурденко на операцию.