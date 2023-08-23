Во Владимирской области в фотоловушку попала семья лосей с лисенком

. Фото: Александр РОГОЗА

На днях известный владимирский фотограф Владислав Тябин поделился с любопытными кадрами животных. В расставленные в лесах видеоловушки попала семья лосей и лисенок.

На протяжении нескольких дней лисенок бегал за лосихой и лосенком, при этом близко не приближаясь.

«В это трудно поверить, но лисёнок присоединился к семье лосихи с лосёнком, вначале подумал, что это разовое совпадение, но через четыре дня эти лесные жители опять попали в кадр всем составом! В этом месте снято ещё несколько других лосей и кабанов, но рядом с ними лисёнка нет. На кадрах видно, что лисёнок озорно бегает вокруг лосей, но не подходит слишком близко. Вот такие невероятные случаи можно встретить у нас в лесах!», - написал Владислав Тябин на своей странице в ВКонтакте.