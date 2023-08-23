Во Владимире снизились зарплаты учителей

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По данным hh.ru, количество вакансий в сфере «Наука, образование» в России в июле 2023 года выросло на 39% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а количество активных резюме – сократилось на 7%. Накануне нового учебного года аналитики составили рейтинг городов по уровню предлагаемых в образовании зарплат.

Средняя предлагаемая зарплата в рамках специализации «Учитель, преподаватель, педагог» в России, по данным за 2023 год, составляет 45 тысяч рублей (год назад – 40,2 тысячи рублей). Во Владимире – 41,6 тыс. рублей (год назад зарплата была выше почти на 5,9 тысяч и составляла 47,4 тысяч).

Наиболее высокие зарплаты учителям предлагают в Москве (74 тысячи рублей, рост на 4,1 тысячи к 2022 году), в Сургуте (62,1 тысячи рублей, рост на 4,9 тысячи), в Калуге (57,8 тысячи рублей, рост на 4,8 тысячи), а также в Санкт-Петербурге (56,1 тысячи рублей, рост на 2 тысячи) и во Владивостоке (54 тысячи рублей, рост на 1,9 тысячи).

Большая часть вакансий для преподавателей сегодня открыта различными онлайн-школами и центрами дополнительного образования – в этих учреждениях особым спросом пользуются учителя иностранных языков и программирования, а также специалисты по подготовке к ЕГЭ. Вакансии в общеобразовательных учреждениях (как государственных, так и частных) встречаются реже, однако накануне учебного года спрос вырос и здесь.