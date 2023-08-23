Прокуратура выявила множество нарушений в Вязниковской районной больнице

фото со страницы областной прокуратуры

Вязниковской межрайонной прокуратурой совместно с ТО Управления Роспотребнадзора по Вязниковскому и Гороховецкому району была проведена проверка в терапевтическом отделении Вязниковской районной больнице.

Там были выявлены множественные нарушения: повсеместно в палатах, коридоре, туалетах, буфетной нарушено покрытие стен и потолков; душевая или ванная комнаты для выполнения пациентами гигиенических процедур отсутствует; в изоляторе нет умывальника, а в процедурном кабинете, где проводится обработка медицинских инструментов, не имеется отдельной раковины для мытья рук, перечисляют в областной прокуратуре.

Изношенность мебели в лечебных и вспомогательных помещениях не позволяет провести качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

По результатам проверки прокурором главному врачу медицинского учреждения внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.