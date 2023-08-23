Жители Владимирской области могут получить субсидии на газификацию

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Как сообщает правительство Владимирской области, в рамках программы по газификации в регионе необходимо подготовить к приему газа 28 тысяч домовладений и 96 котельных в 313 населенных пунктах.

В связи с этим правительство Владимирской области предоставляет жителям субсидии в размере от 40 до 100 тысяч рублей в зависимости от категории льготников. При этом те, кто льгот вовсе не имеет, но прописан в газифицируемом доме, получат по 40 тысяч.

С 2018 по 2022 годы такую помощь получило уже 5700 жителей, а в этом году субсидия получена 2700 жилищами.

На выплату до 100 тысяч рублей претендуют ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших или умерших участников войны и ветеранов боевых действий, малоимущие и многодетные семьи.

По 70 тысяч рублей получают одиноко живущие пенсионеры, либо состоящие из пенсионерво или инвалидов семьи, а также семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида.

Также при переводе квартир на индивидуальное отопление владельцам с 1 января текущего года предоставляют субсидии от 150 до 250 тысяч рублей. Сделано это для ухода от нерентабельных котельных и снижения стоимости оплаты за коммунальные услуги.