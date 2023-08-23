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НовостиОбщество23 августа 2023 5:34

С начала года во Владимирской области расписали пять тысяч пар

Пятитысячный брак заключили в Кольчугинском районе
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

19 августа Кольчугинским отделом ЗАГС была составлена пятитысячная с начала года запись акта о заключении брака. Счастливыми молодоженами стали жители Александровского района Дмитрий и Александра. Сотрудники отдела ЗАГС искренне поздравили новобрачных, вручив их первый совместный семейный документ, и пожелали им долгой и счастливой супружеской жизни.

Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области напоминает, что государственная регистрация заключения брака производится по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи совместного заявления в орган ЗАГС.