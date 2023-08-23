С начала года во Владимирской области расписали пять тысяч пар

. Фото: Иван МАКЕЕВ

19 августа Кольчугинским отделом ЗАГС была составлена пятитысячная с начала года запись акта о заключении брака. Счастливыми молодоженами стали жители Александровского района Дмитрий и Александра. Сотрудники отдела ЗАГС искренне поздравили новобрачных, вручив их первый совместный семейный документ, и пожелали им долгой и счастливой супружеской жизни.

Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области напоминает, что государственная регистрация заключения брака производится по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи совместного заявления в орган ЗАГС.