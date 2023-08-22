Во Владимирской области в ходе рейдов ГИБДД проверены 350 автомобилей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 19 августа шесть экипажей отдельной спецроты регионального Управления ГИБДД выезжали в Юрьев-Польский район, а накануне посетили Камешково и его пригороды.

В ходе сплошных проверок было проверено более 350 автомобилей, причем в 50 случаях выявлены те или иные нарушения.

Двое водителей оказались пьяными, у пятерых не оказалось прав, десять человек ехали без полисов ОСАГО. Еще четыре водителя не пристегнули детей или перевозили их без автокресел. Также протоколы составили на 11 пешеходов, переходивших дорогу в неустановленных местах.

Аналогичные рейды на территории региона будут продолжены.