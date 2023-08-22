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НовостиОбщество22 августа 2023 12:55

За неделю во Владимирской области заболеваемость ОРВИ выросла на 6,5 процента

Рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Во Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей повысился на 6,5%.

За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 4 113 человек, во Владимире – 1 464. Рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах, уточняют в областном управлении Роспотребнадзора.

Центром гигиены и эпидемиологии в Владимирской области на прошедшей неделе было проведено порядка 100 исследований, среди положительных находок - респираторные инфекции негриппозной этиологии: риновирусы и баковирусы. Заболеваний гриппом не выявлено.