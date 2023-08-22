Во Владимире женщина перечислила миллион рублей псевдосотруднику госуслуг

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 19 августа в отдел полиции по Фрунзенскому району обратилась 51-летняя горожанка. Женщина рассказала, что ей позвонил некий мужчина, представившийся «сотрудником единого портала госуслуг», и рассказал историю о сомнительных махинациях не ее банковском счете.

Мужчина рассказал байку, якобы кто-то подал запрос через госуслуги на получение от имени женщины спрвки 2 НДФЛ, дабы потом оформить кредит на 1 миллион рублей, и уже подал в банк соответствующую заявку.

В связи с этим средства со счета нужно перевести. Сперва «сотрудник госуслуг» запросил 76 тысяч рублей.

Женщина поверила и перевела деньги, но тут ей позвонили второй раз. Это был «следователь», который спросил, делала ли она сейчас перевод, а когда получил положительный ответ, заверил, что дама поступает правильно, и должна следовать указаниям «сотрудника госуслуг».

Этот псевдосотрудник вскоре опять перезвонил и на этот раз запросил миллион рублей, который вскоре и был переведен. Теперь полиция ищет аферистов, расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

Всего за неделю во Владимирской области было совершено уже 77 подобных преступлений. Жулики обманули граждан на 13 миллионов рублей.