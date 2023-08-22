Из Владимирской области в зону СВО отправилось 24 бойца

Фото регионального Правительства

22 августа из Владимирской области в учебные подразделения Минобороны на военную службу по контракту отправились 24 человека.

В начале мероприятия глава региона Александр Авдеев вручил медали «За отвагу» шести бойцам за подвиги в зоне СВО. Это парни из Коврова, Гусь-Хрустального и Меленок – разведчик, командир мотострелков, командир миномётчиков, механик-водитель БМП, добровольцы отряда БАРС-18.

Среди награждённых – Сергей из посёлка Золотково Гусь-Хрустального района, который под обстрелом выводил сослуживцев с заминированных полей: «Отходил казачий полк, нам нужно было держать оборону. Бойцам могу дать один совет: стоять и ничего не бояться. Правда за нами!»

«Для тех, кто только вливается в ряды защитников Родины, такие примеры – лучший ориентир. Эти мужчины – такие же смелые и мужественные фронтовики, какими были их деды и прадеды. Я не раз бывал у бойцов в базовых лагерях, на второй и третьей линии обороны. Поначалу было тяжеловато, были перебои снабжения, но всё наладилось. На передовой очень ценят поддержку с малой родины: пополнение боевой команды, технику, грузы помощи и даже письма с добрыми словами. И эта народная поддержка не прекратится ни на мгновение», – заверил Александр Авдеев.

Свои напутствия сказали военный комиссар, офицеры и ветераны боевых действий, артисты подготовили творческую программу для поднятия боевого духа, а представители духовенства благословили воинов.