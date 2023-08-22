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НовостиПолитика22 августа 2023 11:43

Во Владимире от участия в выборах в ЗС отстранили кандидата от партии ЛДПР

У Владимира Рыкунова обнаружили иностранные счета
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Владимир Рыкунов. Фото пресс-службы ЛДПР

Владимир Рыкунов. Фото пресс-службы ЛДПР

21 августа Владимирский областной суд рассмотрел административное исковое заявление Избирательной комиссии Владимирской области об отмене регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области восьмого созыва Владимира Рыкунова. Он был включен в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый Владимирским региональным отделением партии ЛДПР.

Облизбирком просил в судебном порядке отменить регистрацию кандидата в связи с установлением факта его владения иностранными счетами, данные о которых комиссия получила в результате проверки достоверности сведений, представленных кандидатом.

По итогам рассмотрения суд первой инстанции вынес решение об удовлетворении заявленных требований и отмене регистрации кандидата.