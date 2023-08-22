В Кольчугино в течение года бездомные собаки укусили 56 человек

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведения проверки Кольчугинская межрайонная прокуратура установила, что местная райадминистрация не обеспечила должным образом работу в части обращения с животными.

Так, с начала 2023 года лишь по трем обращениям граждан были сформированы заявки на отлов бездомных собак. С правоохранительными органами по этому вопросу взаимодействие тоже не налажено.

Вместе с тем, в текущем году в Кольчугинскую ЦРБ обратилось уже 56 человек, которых укусили бездомные собаки, из числа пострадавших 19 детей.

По результатам проверки главе администрации Кольчугинского района внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.