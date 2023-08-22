Во Владимирской области не хватает врачей и токарей

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Служба исследований hh.ru проанализировала соотношение активных резюме и вакансий и составила рейтинг самых дефицитных специалистов во Владимирской области.

Рейтинг возглавили врачи и токари, фрезеровщики, шлифовщики – на одну вакансию приходится 0,4 и 0,5 резюме соответственно. Это говорит об острой нехватке соискателей.

Также к наиболее дефицитным специальностям относятся маляры, штукатуры, слесари, сантехники, разнорабочие, администраторы, операторы call-центра, парикмахеры, сварщики, автослесари и автомеханики. На одну вакансию приходится 0,7 - 0,9 резюме.