Ребенка, пострадавшего на пожаре в Лакинске, увезли в ожоговый центр

фото со страницы ОДКБ

22 августа вертолетом санавиации из ОДКБ увезли ребенка, пострадавшего на пожаре в Лакинске. Состояние маленького пациента при поступлении было тяжелым. Ожоги 2-3 степени рук, ног, туловища и лица. Площадь поражения тела - 40 процентов. Малыш находился в ожоговом шоке.

Реаниматологами ОДКБ проводилась интенсивная терапия, больного удалось стабилизировать. Для дальнейшего лечения ребенка перевели в ожоговый центр ПИМУ Нижний Новгород.

Напомним, страшный пожар в Лакинске случился 17 августа. Загорелся частный дом, где проживала многодетная семья. В огне погибли 8-летний мальчик и его 7-летняя сестренка. Также пострадали еще трое детей и их родители. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам»,