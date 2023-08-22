Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 августа 2023 9:28

В Александрове главврача детской больницы уволили после смерти ребенка

Во Владимирской области после гибели ребенка уволен и.о. главврача РДКБ
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Владимирской области, ведомством проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего, которая произошла в Александровской районной детской больнице. Обстоятельства случившегося пока уточняются.

Также Минздрав сообщил, что контракт с исполняющим обязанности главврача Александровской РДКБ уже расторжен.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области уточнили, что по факту смерти ребенка проводится проверка, обстоятельства также устанавливают. Подробности случившегося в Следкоме пока не озвучивают.

Наши источники в правоохранительных органах региона рассказали, что речь идет о случае, который произошел буквально на днях с мальчиком, которому было четыре месяца. Его привезли в больницу с заболеванием, но в медучреждении по каким-то причинам он умер.