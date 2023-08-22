В Александрове главврача детской больницы уволили после смерти ребенка

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Владимирской области, ведомством проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего, которая произошла в Александровской районной детской больнице. Обстоятельства случившегося пока уточняются.

Также Минздрав сообщил, что контракт с исполняющим обязанности главврача Александровской РДКБ уже расторжен.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области уточнили, что по факту смерти ребенка проводится проверка, обстоятельства также устанавливают. Подробности случившегося в Следкоме пока не озвучивают.

Наши источники в правоохранительных органах региона рассказали, что речь идет о случае, который произошел буквально на днях с мальчиком, которому было четыре месяца. Его привезли в больницу с заболеванием, но в медучреждении по каким-то причинам он умер.