Владимирская область получит 898 миллионов рублей на выплаты детям до 3 лет

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На официальном сайте правовой информации России опубликован текст распоряжения правительства от 19 августа 2023 года №2244-р, в котором указаны суммы, которые регионы страны получат на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего и последующего ребенка или последующих детей в возрасте до трех лет.

Речь идет о тех выплатах, которые будут предусматриваться в 2023 году, а также в плановом периоде 2024 и 2025 годов.

Согласно документу, Владимирская область получит на эти цели чуть более 898 миллионов рублей. В целом же на всю страну распределено более 75 миллиардов рублей именно на данную субсидию.