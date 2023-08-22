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НовостиОбщество22 августа 2023 8:22

Владимирская область получит 898 миллионов рублей на выплаты детям до 3 лет

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

На официальном сайте правовой информации России опубликован текст распоряжения правительства от 19 августа 2023 года №2244-р, в котором указаны суммы, которые регионы страны получат на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего и последующего ребенка или последующих детей в возрасте до трех лет.

Речь идет о тех выплатах, которые будут предусматриваться в 2023 году, а также в плановом периоде 2024 и 2025 годов.

Согласно документу, Владимирская область получит на эти цели чуть более 898 миллионов рублей. В целом же на всю страну распределено более 75 миллиардов рублей именно на данную субсидию.