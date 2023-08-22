Правительство Владимирской области закупит 70 автобусов для районов

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Правительство Владимирской области продолжает обновлять общественный транспорт. На средства специальных казначейских кредитов до конца года будет куплено 70 автобусов для девяти муниципалитетов. Соответствующий указ подписан губернатором Александром Авдеевым.

Всего на покупку автобусов потратят 500 миллионов рублей. Больше всего - 152,7 миллиона - получит Собинский район, для него закупят 23 автобуса среднего класса. Коврову выделят 130,9 миллиона на покупку 16 автобусов среднего класса, Муром получит 99,7 миллиона на 8 автобусов. Вязниковский район купит 10 автобусов малого класса за 35 миллионов рублей, Гороховецкий район приобритет 2 средних автобуса на 17 миллионов. Камешковскому району достанется один автобус за 6,8 миллиона, Ковровскому района - 2 автобуса за 26 миллионов, Селивановскому - 2 малых автобуса за 8,9 миллиона рублей, а Юрьев-Польскому - 6 малых автобусов за 22,8 миллиона рублей.

Новый транспорт муниципалитеты должны получить до 1 февраля 2024 года.