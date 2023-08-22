Владимирский облизбирком исключил члена КПРФ из списка кандидатов на выборы в ЗС

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 августа на заседании областная избирательная комиссия приняла решение на основании личного заявления исключить из списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области восьмого созыва, выдвинутого региональным отделением партии КПРФ по единому избирательному округу, одного кандидата.

В связи с этим, будут внесены изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу.

Напомним, что ранее также на основании личных письменных заявлений исключили еще 4 кандидатов. Также облизбирком решил через суд исключить кандидата от ЛДПР. У Владимира Рыкунова обнаружили иностранные счета.