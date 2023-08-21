В Ковровском районе два человека пострадали в столкновении автомобилей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 20 августа около 23.20 на 246 километре федеральной трассы М-7 «Волга» 31-летний водитель «Лады», ехавший из Нижнего Новгорода в сторону Москвы, врезался в попутный автомобиль «Ниссан», за рулем которого находился 45-летний мужчина. В тот момент «Ниссан» остановился под красный сигнал светофора.

В результате аварии пострадали водитель «Лады» и его 31-летний пассажир. Обоих с различными травмами бригада «скорой помощи» увезла в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.