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НовостиОбщество21 августа 2023 11:19

1 сентября во владимирские школы пойдут больше 4500 первоклассников

Больше всего первоклашек набрали в 49-й школе
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября во владимирских школах пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. А учебные занятия начнутся с 4 сентября.

Во Владимире 50 школ, в которых учится более 40 тысяч учащихся. В 2023 году в столице региона в первый класс пойдут свыше 4500 детей. Больше всего первоклассников в этом году примут школы № 49 (220 ребят), № 42 (216), № 46 (203).

Сформирован и график каникул на новый учебный год: осенние каникулы могут начинаться не ранее 29 октября и заканчиваться не позднее 6 ноября, зимние каникулы могут начинаться не ранее 30 декабря и заканчиваться не позднее 8 января. Весенние каникулы могут начинаться не ранее 16 марта и заканчиваться не позднее 24 марта. Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов могут начинаться не ранее 17 февраля и заканчиваться не позднее 25 февраля.