Во Владимирской области зарплаты ниже, чем в других регионах ЦФО

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Согласно исследованию, в последний год на российском рынке труда наблюдается снижение безработицы и рост зарплат. С июня прошлого года по май 2023-го средняя зарплата в России составила 59 тысяч рублей.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по высоким зарплатам. В качестве основного показателя ранжирования была использована доля работников, получающих на руки среднюю в РФ или больше средней зарплату с учетом различий в региональных ценах.

Владимирская область в рейтинге заняла 69 место. Лишь 16,1 процента работников получают больше 59 тысяч рублей. А больше 118 тысяч зарабатывают только 3,7 процента жителей.

Если говорить о наших географических соседях, то ниже, чем в 33 регионе зарплата только в Ивановской области, которая заняла 80 место в рейтинге. Москва расположилась на 9-й строчке (там больше 59 тысяч получают 44,4 процента жителей), Ярославская область заняла 51 место, Рязанская - 54-е, Нижегородская - 57-е.

Лидером рейтинга с большим отрывом является ЯНАО. В нем 75 процентов работников имеют зарплату выше средней. Худшей по высоким зарплатам оказалась Ингушетия. Там больше 59 тысяч зарабатывают 8,8 процента жителей.