В Александровском районе теща пыталась зарезать зятя

фото регионального Следкома

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Александровского района. Она обвиняется в покушении на убийство.

По предварительным данным, у женщины в гостях находились ее дочь и зять, с которым у хозяйки дома сложились неприязненные отношения. Между ними в очередной раз возник конфликт, во время которого женщина нанесла ему удары ножом. Из-за оказанного мужчиной сопротивления и своевременной медицинской помощи потерпевший остался жив, рассказывают в региональном Следкоме.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления и другие вещественные доказательства, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.