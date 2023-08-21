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НовостиПроисшествия21 августа 2023 10:11

В Александровском районе теща пыталась зарезать зятя

Во Владимирской области женщина из-за неприязни напала с ножом на своего зятя
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Следкома

фото регионального Следкома

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Александровского района. Она обвиняется в покушении на убийство.

По предварительным данным, у женщины в гостях находились ее дочь и зять, с которым у хозяйки дома сложились неприязненные отношения. Между ними в очередной раз возник конфликт, во время которого женщина нанесла ему удары ножом. Из-за оказанного мужчиной сопротивления и своевременной медицинской помощи потерпевший остался жив, рассказывают в региональном Следкоме.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления и другие вещественные доказательства, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.