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НовостиОбщество21 августа 2023 8:18

Министерство предпринимательства Владимирской области возглавила Юлия Бояркина

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Авдеев
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

С 21 августа министром предпринимательства и туризма Владимирской области назначена Юлия Бояркина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Авдеев.

Юлия Владимировна Бояркина родилась в 1980 году. Окончила Московский педагогический государственный университет и аспирантуру в этом же вузе. Работала на руководящих должностях в бизнес-структурах, организациях сферы туризма и спорта, в том числе в Оргкомитете XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, в Департаментах стратегического маркетинга, коммерческих программ и работы с партнёрами АО «ВДНХ».

До этого должность и.о. министра занимала Варвара Серегина.