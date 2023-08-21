Во Владимирской области обнаружены нарушения в работе медицинского колледжа

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Ковровского района была проведена проверка обеспечения надлежащих условий обучения в Ковровском медицинском колледже.
Установлено, что при заключении трудовых договоров директор не требовал от подчиненных справок об отсутствии судимости или факта уголовного преследования, а сами сотрудники не проходили ежегодный профилактический осмотр.
Также нарекания вызвало состояние стен и полов, а также лестниц, где имелись повреждения. Трещины нашли и на входе в колледж. Наконец, в подвалах нашли горючие материалы. Претензии имелись и к эвакуационным выходам и самозакрывающимся дверям в коридорах.
По всем фактам директору колледжа внесено представление, виновных сотрудников наказали в дисциплинарном порядке.
Часть нарушений уже устранили, остальные должны устранить в ближайшее время.