В Александровском районе парень поссорился с девушкой и угнал машину ее тети

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в полицию Александровского района обратилась 63-летняя жительница поселка Балакирево, заявившая об угоне ее легковушки «Хендай».

В ходе работы оперативники вышли на след подозреваемого, которым оказался 22-летний житель Ярославской области.

По версии следствия, в Балакирево парень жил вместе с подругой, у которой имелись ключи от машины тети. Сама машина стояла в их же дворе. После распития алкоголя парень и девушка поругались, в результате чего последняя ушла, а молодой человек нашел ключи от машины и поехал кататься.

Задержали его в Ярославской области по ориентировке сотрудники ГИБДД, документов и водительского удостоверения у молодого человека не было. В угоне он сознался.

На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.