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НовостиПроисшествия21 августа 2023 6:48

В Александрове в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль

Во Владимирской области при столкновении автомобилей один из них упал набок
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщили жители Александровского района в группе «AlexAutoLive Александров» в соцсети «Вконтакте», инцидент случился днем 20 августа на улице Кольчугинской города Александрова.

На предоставленном видео изображаются автомобили «Киа» и «Нива Шевроле», причем последняя машина лежит на боку. Группа мужчин, включая инспекторов ГИБДД, помогла отогнать от внедорожника «Киа», после чего поставила «Ниву» на колеса.

Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария случилась в 11.36. Произошло столкновение автомобилей «Киа», «Нива Шевроле», «Вольво» и «ФАВ». К счастью, никто из людей не пострадал.