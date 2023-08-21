Во Владимире появился новый стрит-арт о народных гуляниях

фото со страницы Мишкина

Владимир продолжает преображаться благодаря уличным художникам. Кроме больших муралов, продолжают появляться и небольшие стрит-арты.

Последняя работа принадлежит Мишкину. Он создал стрит-арт "Рпенские гулянья", где изобразил двух молодцов, идущих друг на друга с кулаками. Увидеть новую работу можно на мосту через реку Рпень в районе Химзавода.

«В начале ХХ века на реке Рпень и близ неё собирались народные гулянья, которые привлекали очень большое количество людей , в целом все проходило весело и с размахом. Популярным развлечением были кулачные бои. Интересно что уже в наше время кулачные бои снова набрали большую популярность и перетекли в нечто большее, чем народные драки в поле. Здесь все как я люблю, взаимодействие с местом, деталями моста через реку, давно уже забытыми событиями и близкая мне стилистика. Как по мне неплохая новая экскурсионная неформальная точка в городе . Кстати изначально я хотел рисунок этот на стороне ходовой , но потом понял что такой рисунок отлично будет виден с другой стороны по пути в Доброе», - объясняет свой замысел сам Мишкин. .