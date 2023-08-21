фото со страницы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области

Во Владимирской области на новых участках трасс появились 22 дорожные камеры, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

С 21 по 28 августа передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог: а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км; а/д М-7 «Волга» 99 км; а/д М-7 «Волга» 105 км; а/д М-7 «Волга» 128 км; а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики 118 км; а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км; Северный обход г. Камешково 1 км; а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 34 км; а/д Муром-М-7 «Волга» 14 км; а/д Владимир-Муром-Арзамас 68 км; а/д Владимир-Улыбышево-Коняево 8 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км; а/д М-7 «Волга» 137 км; а/д М-7 «Волга» 245 км; а/д М-7 «Волга» 290 км; а/д М-7 «Волга» 294 км.