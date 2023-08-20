Доярка стала лучшей на Всероссийском конкурсе мастерства

фото Министерства сельского хозяйства Нижегородской области

В Нижегородской области прошел 28-й Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров. Владимирскую область на нём представила чемпион XXXII аналогичного регионального конкурса Евгения Майорова из АО «Шихобалово» Юрьев-Польского района.

Участникам прошли четыре этапа со 100-бальной системой оценки: проверку теоретических знаний, разборку и сборку доильного аппарата, санитарную подготовку животного и доение коров в доильном зале.

Евгения Майорова стала абсолютным чемпионом конкурса. Ей вручен главный приз - автомобиль.