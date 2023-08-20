Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 августа 2023 12:28

Доярка стала лучшей на Всероссийском конкурсе мастерства

Призом победительницы стал автомобиль
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Министерства сельского хозяйства Нижегородской области

фото Министерства сельского хозяйства Нижегородской области

В Нижегородской области прошел 28-й Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров. Владимирскую область на нём представила чемпион XXXII аналогичного регионального конкурса Евгения Майорова из АО «Шихобалово» Юрьев-Польского района.

Участникам прошли четыре этапа со 100-бальной системой оценки: проверку теоретических знаний, разборку и сборку доильного аппарата, санитарную подготовку животного и доение коров в доильном зале.

Евгения Майорова стала абсолютным чемпионом конкурса. Ей вручен главный приз - автомобиль.