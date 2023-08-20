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НовостиОбщество20 августа 2023 11:00

В трех районах Владимирской области запрещена охота на уток

Запрет сохраняется из-за очага АЧС
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Александр ЧЕРНЫХ

С 19 августа в охотничьих угодьях Владимирской области открывается охота на водоплавающую дичь.

Однако в Госохотинспекции Владимирской области напоминают, что в связи со сформироваршимися очагами африканской чумы свиней установлены запреты любительской и спортивной охоты в трех районах области. Речь идет о территории Вязниковского района (Мстерское охотхозяйство), Гусь-Хрустального района (Давыдовское, Аксеновское, Курловское Колпьевское, "Красная заря", охотучастки Золотковский и Гусевской №3) и Ковровского района.