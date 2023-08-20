В трех районах Владимирской области запрещена охота на уток

. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

С 19 августа в охотничьих угодьях Владимирской области открывается охота на водоплавающую дичь.

Однако в Госохотинспекции Владимирской области напоминают, что в связи со сформироваршимися очагами африканской чумы свиней установлены запреты любительской и спортивной охоты в трех районах области. Речь идет о территории Вязниковского района (Мстерское охотхозяйство), Гусь-Хрустального района (Давыдовское, Аксеновское, Курловское Колпьевское, "Красная заря", охотучастки Золотковский и Гусевской №3) и Ковровского района.