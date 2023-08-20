Во Владимире обсудили развитие территории парка "Дружба"

фото с сайта городской администрации

19 августа во время визита боксера Николая Валуева глава города представил ему концепцию развития парка "Дружба" .

Руководитель одной из общественных организаций города Павел Кутузов отметил, что территория должна использоваться для развития спорта и семейного отдыха. В частности, на схеме видно, что там могут появиться лыжероллерная трасса, многофункциональный спортивный комплекс, зона барбекю, новое административное здание и музей-павильон.

Николай Валуев отметил, что существуют разные мнения по поводу использования данного земельного участка. Кто-то хочет сохранить его в неприкосновенности, а кому-то больше по душе идея застройки участка жилыми домами, потому что город объективно должен расти и развиваться.

Глава города Владимира Дмитрий Наумов сказал, что мэрия Владимира при принятии решения о развитии данной территории будет прежде всего опираться на мнение жителей города с учетом необходимости развития социальной инфраструктуры данной территории — строительства детских садов, школ, дорог и коммунальных коммуникаций.

Защитники лугопарка "Дружба" 22 августа представят свою концепцию развития.