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НовостиОбщество20 августа 2023 9:16

Во Владимирской области откроют три спортивные площадки

Они появятся во Владимире и Лакинске
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Минспорта Владимирской области

фото Минспорта Владимирской области

22 августа во Владимирской области откроют три спортивные площадки.

Три спортивные площадки для занятий игровыми видами спорта будут открыты во Владимире и Лакинске в рамках социального проекта «Газпром – детям». Они представляют собой всесезонные спортивные площадки со специальным покрытием и разметкой. Зимой это полноценная хоккейная коробка, летом – отличная площадка для футбола, волейбола и баскетбола.

Адреса новых площадок: Владимир, ул. Жуковского, д.14; мкр. Лунево, ул. Львовская, в районе д. 24. Г; Лакинск, ул. Лермонтова, восточнее д.37.

Всего в рамках проекта «Газпром – детям» появится 15 площадок в разных уголках области, строительные работы на всех завершены.

Кроме того, в регионе появились две "умных" спортивных площадки - во Владимире и Гусь-Хрустальном. На них установили силовые тренажеры, поле для футбола с искусственным покрытием, площадки для волейбола и баскетбола, сборно-разборную трибуну на 100 человек и беговые дорожки. Появились комплекты для воркаута, а также силовые тренажеры для жима ног и грудных мышц.