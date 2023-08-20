фото Минспорта Владимирской области

22 августа во Владимирской области откроют три спортивные площадки.

Три спортивные площадки для занятий игровыми видами спорта будут открыты во Владимире и Лакинске в рамках социального проекта «Газпром – детям». Они представляют собой всесезонные спортивные площадки со специальным покрытием и разметкой. Зимой это полноценная хоккейная коробка, летом – отличная площадка для футбола, волейбола и баскетбола.

Адреса новых площадок: Владимир, ул. Жуковского, д.14; мкр. Лунево, ул. Львовская, в районе д. 24. Г; Лакинск, ул. Лермонтова, восточнее д.37.

Всего в рамках проекта «Газпром – детям» появится 15 площадок в разных уголках области, строительные работы на всех завершены.

Кроме того, в регионе появились две "умных" спортивных площадки - во Владимире и Гусь-Хрустальном. На них установили силовые тренажеры, поле для футбола с искусственным покрытием, площадки для волейбола и баскетбола, сборно-разборную трибуну на 100 человек и беговые дорожки. Появились комплекты для воркаута, а также силовые тренажеры для жима ног и грудных мышц.