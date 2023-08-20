В Петушинском районе поймали двух нетрезвых мопедистов

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В Петушинском районе инспекторы ДПС остановили мопед «Мотоленд», за рулем которого находился 35-летний местный житель. Реакция водителя и его поведение вызвали подозрение у полицейских, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили результаты проведенного освидетельствования. Кроме того, как установили полицейские, у водителя не было водительских прав, так как ранее он был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Также госавтоинспекторы отстранили от управления 34-летнего водителя мопеда «Вираго». Нарушитель не стал отрицать тот факт, что он выпил перед поездкой. Выяснилось, что в нетрезвую поездку мужчина направился не впервые.

Как сообщили в областном УМВД, на нарушителей завели уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».