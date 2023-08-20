Владимирское "Торпедо" уступило в матче с "Зенитом-2"

фото владимирского "Торпедо"

19 августа владимирское "Торпедо" принимало у себя в гостях "Зенит-2" из Санкт-Петербурга. Матч оказался для черно-белых неудачным, игроки не смогли забить ни одного гола. А вот гости отличились три раза.

Главный тренер "Торпедо" Александр Горбачев говорит, что проблемы начались после того, как команду покинули 4 игрока, которые составляли основной костяк.

«Первый тайм мы еще как-то держались, но уже чувствовалось, что запаса прочности нет. А во втором тайме соперник уже нас дожал. Надо самим брать инициативу в свои руки и показывать характер. Где дух команды? Нет энергетики и заряженности на результат. Что-то случилось с командой», - констатирует наставник черно-белых.

Сейчас владимирское "Торпедо" занимает 10-ю строчку в турнирной таблице.

Следующую игру черно-белые проведут 23 августа в рамках Кубка России. Соперником станет "Химик" из Дзержинска.