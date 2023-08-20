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НовостиОбщество20 августа 2023 5:30

Во Владимире могут ввести туристический сбор

Эту идею поддержал глава города Дмитрий Наумов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Андрей АБРАМОВ

20 августа во время рабочей поездки во Владимир первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев сказал, что он является сторонником введения туристического сбора для городов «Золотого кольца России».

Николай Валуев отметил, что такой законопроект будет вноситься в Госдуму в ближайшее время.

Глава города Владимира Дмитрий Наумов с ним согласен. Он уверен, что если такой закон будет принят, городу Владимиру с его высокой туристической востребованностью этот сбор поможет получать больше средств на благоустройство общественных пространств, ремонт дорог и содержание других объектов, посещаемых туристами — и в конечном итоге, делать областной центр еще более привлекательным для туристов и удобным для жителей.