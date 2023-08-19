В Киржачском районе сгорел жилой дом с двумя постройками

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 19 августа в 00.56 диспетчерам пожарной охраны поступил сигнал из деревни Красный Огорок, где на улице Центральная загорелся дом №17 «а».

На место ЧП выехали 16 сотрудников МЧС на шести машинах. По прибытию оказалось, что вызов был поздним, поэтому к моменту приезда первых расчетов открытым пламенем горели жилой дом и две стоящих рядом постройки.

Пламя угрожало перекинуться и на другие строения, но пожарным удалось локализовать и ликвидировать огонь на площади 258 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.